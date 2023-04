Stefania, la tifosa in trasferta abbonata da 30 anni: “Motta ha il tocco magico”

Una trasferta per mille e passa tifosi rossoblù di quelle da ricordare. Battuta l'Atalanta da un Bologna in versione...Atalanta. Tra gli oltre mille c'era anche Stefani Finelli, 48 anni, abbonata da quando ha 16 anni.

"Era un pezzo che non provavo una sensazione così allo stadio, fuori Bologna. E dire che di trasferte ne ho fatte parecchie nella mia vita - le sue parole a Repubblica - Lavoro in pasticceria, ma quando posso parto sempre al seguito del Bfc. Anche a costo di scomodità e orari impossibili. Quest'anno mi è tornata la voglia e sono stata ripagata con le trasferte di Firenze e Bergamo".

Una passione rossoblù nata nel 1991 tramite alcuni compagni di scuola, anche se gli inizi non furono esaltanti: "Vidi la prima partita in curva nel 1991, l’anno della seconda retrocessione in B. Il mio battesimo fu un Bologna-Sampdoria 0-3, il secondo gol fu di Vialli. Dall’anno dopo, sempre abbonata. E ho trasmesso la passione a mio figlio più grande".