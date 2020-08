Ultima di campionato per il Bologna: obiettivo 49 punti

La Serie A sta finendo. Ieri alcune squadre hanno chiuso il proprio campionato, e oggi sarà la volta delle altre. Tra queste c’è anche il Bologna, che questa sera ospiterà al Dall’Ara il Torino. Attualmente a quota 46 punti, i rossoblu potrebbero chiudere questa stagione a dir poco travagliata a 49. Con la vittoria, gli emiliani possono anche sperare di rosicchiare qualche altra posizione alle dirette concorrenti, in base ovviamente ai loro risultati: il 12^ posto in classifica di oggi, infatti, non rende sufficientemente giustizia alla formazione di Mihajlovic.

Questo però solo vincendo. Diversamente, il Bologna non agguanterebbe di certo la classifica di sinistra, e rimarrebbe tra i 46 e i 47 punti in stagione. Non perdendo, però, i rossoblu chiuderebbero il campionato con 23 punti fatti nel girone d’andata e 24 – con un eventuale pareggio – fatti nel girone di ritorno. L’unico lato positivo di una sconfitta stasera contro i granata è che nessuno potrà comunque scavalcare il Bologna: il Cagliari (a -1) ha già giocato ieri sera, mentre l’Udinese è troppo distante.