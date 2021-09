Stasera la finale Virtus-Milano: ecco come seguirla

Le coordinate per seguire Virtus-Olimpia

In gioco la Supercoppa Italiana con la finale tra Virtus Segafredo Bologna e Armani Exchange Milano, Sergio Scariolo affronta Ettore Messina. E' la riedizione della finale Scudetto di qualche mese fa che vide prevalere la V per quattro partite a zero. Diretta televisiva sia a pagamento che in chiaro. Palla a due alle 21 su Eurosport 2 e Discovery Plus, mentre in chiaro la partita sarà trasmessa da Dmax sul canale 52. Diretta radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno.