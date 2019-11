Terminati i gironi, l’Italia avanza ai Mondiali under 17. Gli azzurrini hanno passato il turno insieme al Paraguay, e stasera torneranno in campo per gli ottavi di finale del torneo. Di fronte ci sarà l’Ecuador.

Il portiere titolare dell’Italia sarà ancora Marco Molla, ragazzo che milita tra le file del Bologna. Appuntamento fissato per questa sera ore 20.30.