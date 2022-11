Stasera Arnautovic contro l’Italia

A Vienna, tre ore dopo l'inizio del mondiale, si gioca Austria-Italia, amichevole di lusso tra le escluse. Sembrano lontani i tempi degli ottavi di finale all'Europeo 2021 con Arnautovic, promesso sposo rossoblù, che per poco non eliminava gli azzurri di Mancini con un gol annullato dal Var per il fuorigioco di un dito. Stasera stessa partita ma senza trofei in palio, solo il rammarico. Così, i rossoblù Arnautovic e Posch sfideranno l'Italia di Mancini alle ore 20.45, un po' per la gloria ma soprattutto con tanto rimpianto.