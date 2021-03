La memoria di Mirko Pavinato, storico capitano del Bologna Scudettato del 1964 scomparso oggi, verrà ricordata questa sera al Diego Armando Maradona di Napoli.

In occasione del posticipo domenicale è stato previsto un minuto di silenzio in onore dell’ex rossoblù e il Bologna scenderà in campo con il lutto al braccio.