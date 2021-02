Stankovic su Mihajlovic: “A Sanremo ci sarà da ridere, Sinisa non sa cantare”

Nel corso di un’intervista concessa al Corriere dello Sport, Dejan Stankovic si è soffermato anche su Mihajlovic e della sua presenza a Sanremo. Ecco il suo commento:

“Mihajlovic e Ibrahimovic protagonisti al Festival di Sanremo non voglio perdermeli per niente al mondo, li devo vedere a tutti i costi. Sinisa canta malissimo, è davvero stonato. Meglio che a Sanremo non canti, lo dico per il bene dei telespettatori. Ibra? Per me è scarso pure lui, ma sono convinto che insieme sul palco daranno spettacolo”