Stankovic: “Sinisa un amico, Inter casa mia. Non posso tifare”

Breve chiacchierata al Corriere di Bologna per Dejan Stankovic in vista di Inter-Bologna. L’ex compagno di Sinisa Mihajlovic non tiferà per nessuno, Sinisa è un amico, l’Inter è stata casa sua per dieci anni. Le sue parole.

“Non posso tifare – ha affermato – All’Inter sarò sempre grato, ho giocato per loro dieci anni ed è casa mia, Sinisa è un mio amico, gli voglio bene più di qualsiasi cosa al mondo. La malattia? Sono l’uomo più felice del mondo, vederlo superare le difficoltà e tornare in panchina è stato bellissimo. Lui per me è stato una guida in tutto e forse solo lui poteva superare in questo modo quello che gli è successo”.