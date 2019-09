Stangata De Paul: tre giornate di squalifica, salta il Bfc

Brutte notizie in casa Udinese, Rodrigo De Paul è stato squalificato per tre giornate.

L’argentino, espulso durante Inter-Udinese, dovrà stare fermo per tre giornate di campionato dopo lo schiaffo a Candreva. Lo ha deciso il Giudice Sportivo nella giornata odierna, ecco il comunicato che motiva la squalifica del fantasista bianconero ‘condotta violenta: per aver, con il pallone non a distanza di gioco, colpito con un forte schiaffo il volto di un calciatore avversario’. In attesa di possibili ricorsi da parte del club friulano, l’argentino salterà le partite con Brescia, Verona e Bologna.