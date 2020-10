Stadio – Voglia di Barrow

Musa Barrow è a caccia del primo gol in questa stagione. Dopo nove reti nel solo girone di ritorno dell’anno scorso, il gambiano si è un po’ fermato nelle prime quattro partite di questo campionato e domani sera all’Olimpico Mihajlovic si augura che il vero Musa torni a splendere come sa.

Proprio prima del lockdown all’Olimpico Barrow disegnò calcio in una delle versioni migliori in quel Roma-Bologna 2-3 che sembrava aver restituito al Bologna sogni europei. Mihajlovic conta nel suo ritorno a grandi livelli, visto che domani sera si gioca nello stesso stadio: dopo un inizio vissuto in maniera difficile partendo da San Siro, Barrow ha iniziato a progredire in termini di prestazioni anche se non sono arrivate marcature. Sinisa si augura che domani Barrow possa sbloccarsi. Quale problema può aver accusato l’attaccante in queste settimane? Niente di mentale, il ragazzo, secondo Stadio, è sereno, quindi si tratta di condizione fisica. La miglior forma Barrow deve ancora trovarla e, chissà, che già domani non possa sbloccarsi.