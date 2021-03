Stadio – Vincere a Cagliari per archiviare la salvezza

Domani alle 20:45 il Bologna scenderà in campo alla Sardegna Arena per sfidare il Cagliari nella venticinquesima giornata di campionato.

Mihajlovic, dopo il successo interno con la Lazio per 2-0, vuole dare continuità e portare a casa tre punti anche da Cagliari. Al momento la sua squadra ha dieci punti in più in classifica rispetto agli avversari di domani sera che sono terz’ultimi e un successo, considerando anche lo scontro diretto vinto all’andata, chiuderebbe il discorso salvezza a tredici giornate dalla fine. Chiaramente anche un pareggio andrebbe bene, ma conoscendo Sinisa esisterà solo un risultato nella sua testa. Una vittoria darebbe un segnale di maturità da parte della squadra e la possibilità di concentrarsi su nuovi obiettivi come quello di chiudere nella parte sinistra di classifica.

Fonte: Stadio