Stadio – Vignato vuole ribaltare le gerarchie

La gara contro l'Inter, come all'andata, rilancia le ambizioni di Vignato

I venti minuti giocati contro i nerazzurri hanno mostrato un Vignato in crescita che nell'ultimo periodo era stato schiacciato da Sansone che stava avendo un ottimo rendimento. Ora il 10 rossoblù sembra avvertire una piccola flessione, Vignato ne può guadagnare e contro la Roma può avere un chance. Contro l'Inter, all'andata, segnò il suo primo gol in campionato e da quella partita in poi ne giocò quattro da titolare. L'ultima partita in cui fu schierato nell'undici di partenza risale al 24 gennaio in casa della Juventus. Complessivamente il 55 rossoblù ha raccolto 25 presenze: 7 volte è partito dall'inizio e 18 a gara in corso, è il segnale che Mihajlovic crede in lui.