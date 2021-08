Stadio – Venti giorni di stop per Dijks. Nessuna ipotesi di mercato

La fascia sinistra è sguarnita: assente anche Hickey, ma il Bologna non interverrà sul mercato

Il Bologna non è così preoccupato per l'assenza dell'ex Ajax, nonostante la fascia sinistra rimanga al momento sguarnita: anche Aaron Hickey è infatti fuori per il doppio intervento alle spalle ed entrambi i terzini dovrebbero saltare sia la partita di Coppa Italia (contro la vincente di Avellino-Ternana) che probabilmente anche la prima di campionato contro la Salernitana. Per quanto riguarda le gerarchie tra i due, molto dipenderà dalle condizioni fisiche ma per quelle che sembrano a oggi le intenzioni di Mihajlovic, secondo Stadio, lo scozzese sarebbe in vantaggio. Le alternative per ora in quel ruolo sono Denswil e il classe 2002 Annan, già visto all'opera contro il Liverpool. Infine, Khailoti potrebbe restare a disposizione di Sinisa in questa stagione, occupando la posizione di quinto centrale: il tecnico ha grande stima per il classe 2001.