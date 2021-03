Stadio – Vecchio cuore rossoblù

Nei pensieri di Mihajlovic c’è l’idea di affidarsi ai suoi pretoriani in vista di Napoli: Danilo, Poli, Palacio e Medel, con l’ultimo a fare staffetta con il duo di centrocampo Poli-Svanberg.

Una scelta, quella di Sinisa, e non un’imposizione, visto che le alternative in difesa e attacco ci sono: Valentin Antov e Musa Barrow. Ma Danilo e Palacio rimangono favoriti per domani: il brasiliano mette più sicurezza ed esperienza rispetto al giovane bulgaro, mentre Rodrigo potrebbe scalzare il gambiano, apparso stanco e affaticato in quel di Cagliari. Oltre a questi cambi, il tecnico serbo sta pensando a Skov Olsen di nuovo titolare, vista la prova poco lucida di Orsolini in Sardegna mercoledì.

Fonte-Stadio