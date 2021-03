Stadio – Uno stadio Fico poi il Dall’Ara

Ormai è quasi certo, lo stadio temporaneo che ospiterà le partite casalinghe del Bologna durante la ristrutturazione del Dall’Ara, sorgerà sui terreni del Comune affianco al Caab e a Fico. I discorsi con Palazzo D’Accursio sembrano in dirittura d’arrivo, mancando solo gli ultimi dettagli da sistemare.

Lo stadio temporaneo avrà una capienza di 16-17 mila posti e i tempi di costruzione sono previsti tra i 6 e gli 8 mesi. I lavori dovranno dunque partire entro gennaio dell’anno prossimo, dato che il restyling del Dall’Ara dovrebbe iniziare al termine della stagione 2021-2022. Una volta ultimata la ristrutturazione, l’arena temporanea subirà una riduzione del 70/80% della capienza, rimanendo comunque praticabile per le giovanili e la femminile, oltre che per eventi e concerti. Capitolo costi: il nuovo impianto dovrebbe costare tra i 12 e 15 milioni di euro, con l’ad Claudio Fenucci che è sempre alla ricerca di nuovi sponsor. L’ultima idea è quella che porta a Eataly, per una collaborazione che potrebbe portare vantaggi a entrambi. Il nuovo impianto potrebbe poi portare il nome proprio di un partner.

Fonte-Stadio