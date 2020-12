Stadio – Una difesa da sistemare

Sinisa Mihajlovic ha deciso di interrompere il ritiro che sarebbe dovuto durare fino al 23 dicembre, notte di Bologna-Atalanta. Questo perché, nonostante i tanti errori commessi contro lo Spezia, l’atteggiamento è stato quello giusto con i rossoblù che sono stati fino alla fine con la testa dentro la partita.

Il Bologna, però, continua a fare troppi errori e soprattutto in fase difensiva. Per esempio nel primo gol subito, Paz si è ritrovato nelle vicinanze della panchina di Italiano per coprire Maggiore, lasciando completamente libera e scoperta la zona centrale. Una lettura del difensore argentino completamente sbagliata e folle. È fondamentale che Sinisa e il suo staff prendano nuovamente da parte i difensori in modo che prestino maggiore attenzione e sappiano leggere al meglio queste situazioni in futuro. Il Bologna corre troppi pericoli in fase difensiva e la speranza che Saputo possa garantire a Sabatini e Bigon di intervenire sul mercato per mettere a disposizione un centrale di difesa e una prima punta.

Fonte: Stadio