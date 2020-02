Stadio – Una difesa con il vizio del gol

Sicuramente la difesa rossoblu non è tra le più affidabili del campionato. Le venti partite consecutive con almeno un gol subito, non sono un segnale di grande fiducia. La retroguardia rossoblu ha però anche un altro vizio: quello del gol segnato. La squadra di Mihajlovic quando deve attaccare, lo fa con tutti gli effettivi e i risultati fin qui sorridono al Bologna, che ha trovato ben 6 gol con i propri difensori.

A guidare la classifica cannonieri del reparto arretrato rossoblu è Bani con 4 gol, seguito da Danilo e Krejci con una rete a testa. Il difensore ex Chievo ha dimostrato un ottimo killer istinct, portando a casa anche punti pesanti, come il gol allo scadere contro il Brescia al Dall’Ara o quello del 2-1 contro la Sampdoria. Non sono mancati neanche gli assist da parte dei difensori rossoblu. Una statistica a cui sono iscritti diversi rossoblu. Sono infatti due gli assist firmati da Tomiyasu e Mbaye, mentre ne hanno uno a testa Denswil e Paz.