Stadio – Un girone in Paradiso

Anche il Corriere dello Sport Stadio celebra oggi la cavalcata del Bologna da febbraio a oggi.

Il titolo odierno è ‘Un girone in Paradiso’, con Sinisa Mihajlovic la squadra ha svoltato l’anno scorso e continua a farlo a quest’anno: fatti 37 punti in 20 giornate, un ritmo da Europa League. Se il campionato fosse iniziato a febbraio, il Bologna sarebbe al sesto posto a un solo punto da Juventus e Inter. Ma sulla partita di Brescia Sinisa vuole guardarci chiaro e oggi si confronterà con la squadra in videoconferenza.