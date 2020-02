Stadio – Un Barrow in più per sfatare il tabù Udinese

Niente alibi, Sinisa lo ha detto in modo chiaro alla squadra. Non bisogna pensare alle assenze ma lavorare con i presenti per centrare l’unico obiettivo possibile: la vittoria. Se i tre punti non dovessero arrivare pazienza, a Bologna si è consapevoli che per centrare il risultato positivo serve la partita perfetta, nulla vieta però ai rossoblu di provarci ugualmente.

Sinisa ci tiene a sfatare il tabù Udinese: 3 sconfitte in altrettanti incontri contro i friulani per il Bologna tragato Sinisa Mihajlovic. Rispetto agli incontri precedenti il Bologna avrà un’arma in più: Musa Barrow. Il gambiano ha già sconfitto quest’anno i bianconeri e può indicare la via ai compagni. Con l’Atalanta infatti l’attaccante africano è stato protagonista di un 7-1 contro la formazione all’epoca guidata da Tudor. Ora con i nuovi compagni sogna certamente di ripetere l’exploit di ottobre scorso davanti al suo nuovo pubblico. Sarà un Bologna da battaglia nonostante le infinite assenze.