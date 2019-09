Stadio – Tutti a salutare Mihajlovic in ospedale, lui ringrazia ma non solo

Sinisa Mihajlovic ha salutato dalla finestra del Sant’Orsola. Sotto la sua stanza c’erano tutti i suoi ragazzi, giocatori e staff. Una scena nata così, con i giocatori che volevano fare un saluto al proprio allenatore dopo una sofferta vittoria in trasferta. Una sorpresa che ha stampato un sorriso enorme a Mihajlovic, la cui risposta è suonata come un’amichevole minaccia: “Ragazzi, mercoledì parliamo, non mi siete piaciuti del tutto”.

La partita è stata una compilation di emozioni forti che hanno visto i rossoblu cadere, rialzarsi e infine vincere l’incontro. Fa strano vedere Tanjga in panchina a sbracciarsi e urlare. Ma lui c’era e non solo in distinta, Palacio a fine match ha anche confessato: “Abbiamo parlato con lui prima di partire. A fine primo tempo era molto arrabbiato”. Una partita ricca di luci e ombre che senza Mihajlovic rischiano di far muovere il Bologna come dentro ad un tornado. In settimana sarà necessario lavorare su tutti i difetti che il Brescia ha evidenziato durante il match di ieri.