Tre giorni in città per Saputo

Una tre giorni rapida quella appena conclusa da Joey Saputo a Bologna. Il patron canadese, giunto sabato per assistere al match contro l’Inter, lascerà oggi la città per tornare in Canada assieme alla moglie. Tre giornate che il presidente rossoblu ha trascorso sempre tra stadio e centro tecnico, facendo però anche una visita alla mostra di Villa delle Rose.

Non si sa ancora quando Saputo tornerà in città. A guardare il calendario, si potrebbe ipotizzare un ritorno per l’8 dicembre, quando il Bologna affronterà il Milan. In questi giorni non c’è stato nessun incontro ufficiale per le operazione rimaste aperte, quali stadio e gestione societaria. Si può pensare però che sicuramente si è svolto e si svolgeranno riunioni riguardo il calciomercato, con Ibrahimovic come tema caldo. C’è ancora tempo per pensare ai nuovi innesti, ma il countdown per la riapertura del mercato è già cominciato.