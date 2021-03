Stadio – Tre ballottaggi per Mihajlovic

Sul cammino del Bologna si presenta il Crotone e Mihajlovic vuole una squadra tenace, forte e all’altezza delle possibilità in una match che può garantire la salvezza quasi matematica. Il mister rossoblù, però, ha ancora qualche dubbio di formazione.

Sono tre i dubbi che Sinisa Mihajlovic ha in vista della trasferta di sabato. Il primo è il più classico e cioè quello tra Skov Olsen e Orsolini con il primo che sembra in vantaggio, ma il 7 rossoblù non molla e potrebbe avere lui una chance. L’altro dubbio riguarda il centrocampo con Dominguez e Schouten che si giocano una maglia per affiancare il confermatissimo Svanberg. L’argentino sembra favorito per avere un centrocampo più aggressivo ed equilibrato in entrambe le fasi. E, infine, per l’ultimo ballottaggio si torna in attacco con Mihajlovic che deve scegliere se impiegare Palacio o Sansone sulla fascia. Sarà una gara importante e Sinisa sa che sarà fondamentale non sbagliare le scelte.

Fonte: Stadio