Stadio – Tra i rossoblù otto assenze. Palacio e Danilo in campo

Danilo e Palacio costretti agli straordinari, complici le otto assenze assenze in casa rossoblù.

Il brasiliano è stato provato in coppia con Paz, una soluzione che dirotterebbe Tomiyasu a sinistra e confermerebbe De Silvestri a destra: uno schieramento difensivo già visto nel secondo tempo contro la Roma domenica. Clinicamente recuperati e quindi convocati, ma ancora non in grado di partire dal primo minuto, sono gli olandesi Dijks e Denswil, che dunque si accomoderanno inizialmente in panchina. A centrocampo, affianco a Medel, il favorito rispetto a Poli e Svanberg, è Nico Dominguez. In avanti tutto dipenderà da Palacio. In caso dovesse farcela a partire titolare, alle sue spalle agiranno Vignato a destra, Soriano in trequarti e Barrow a sinistra. In caso contrario potrebbe toccare a Svanberg il ruolo di esterno alto, viste anche le parole usate da Mihajlovic ieri in conferenza stampa che hanno di fatto tolto ogni dubbio su un possibile impiego di qualche ragazzo della primavera dall’inizio. Infine in porta dovrebbe aver recuperato da un problemino alla caviglia Ravaglia, che dunque si candida per quella che sarebbe la seconda maglia da titolare in A.

Fonte-Stadio