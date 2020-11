Stadio – Torna l’esperienza di Danilo in difesa

Sinisa Mihajlovic in Coppa Italia ha concesso un turno di riposo a Danilo, che a 36 anni è giusto che rifiati, e senza di lui si sono visti tutti i limiti della difesa rossoblù che ha incassato 4 gol dallo Spezia.

Senza il centrale brasiliano la difesa appare più fragile e la sua presenza garantisce maggiore sicurezza. In questo campionato così strano e particolare anche lui ha avuto alti e bassi, ma nei momenti più difficili la sua esperienza diventa molto utile alla squadra. Da veterano e uomo-squadra deve prendere in mano equilibrio e gestione della partita, strigliare a tutti e in particolare a un reparto che non sempre ha risposto con concretezza. 41 le partite consecutive con almeno un gol subito, ora i rossoblù sono a -1 dalla peggior striscia in assoluto che appartiene al Bordeaux nel 1960. Il Bologna spera di cancellare il problema gol preso e Mihajlovic si affida al suo centrale brasiliano.

Fonte: Stadio