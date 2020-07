Stadio – Torna Danilo al centro della difesa, Dominguez dal 1′

Torna Danilo a guidare la difesa del Bologna dopo il riposo concessogli da Sinisa contro il Sassuolo. Accanto al brasiliano ci sarà Mattia Bani, con Dijks e Tomiyasu confermati sugli esterni nonostante le ultime prestazioni non entusiasmanti. A centrocampo Schouten si è stirato e probabilmente non tornerà per il resto della stagione, Poli non ha recuperato, quindi spazio a Dominguez e Medel con Svanberg pronto a subentrare.

In attacco il serbo ha scelto Soriano come trequartista, vista la riduzione della squalifica ad una sola giornata. A destra ancora fiducia ad Orsolini, Skov Olsen è ancora leggermente indietro di condizione e aspetterà il proprio turno in panchina. A sinistra invece c’è l’ex di turno Nicola Sansone a sostenere l’unica punta Musa Barrow, panchina per Palacio pronto ad entrare nel secondo tempo.