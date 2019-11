Tomiyasu-Denswil guideranno la difesa

Sono continuate ieri, sotto gli occhi vigili di Sinisa Mihajlovic gli allenamenti del Bologna. Esercitazioni tecnico tattiche e partitella a campo ridotto prima delle prove anti-Parma. Le assenze in difesa di Danilo e Bani, costringono a scelte obbligate in difesa. Sarà infatti il turno della coppia inedita Tomiyasu-Denswil, a guidare la retroguardia rossoblu. I due ex avversari in Belgio faranno squadra contro i crociati.

A centrocampo invece quasi certa la presenza di Medel a guida del reparto. Al suo fianco invece del solito Poli è stato provato Dzemaili. Un ballottaggio che scoprirà il suo vincitore solo nelle prossime ore. In attacco invece le assenze di Destro e Santander, lasciano il solo Palacio eleggibile nel ruolo di prima punta. Out anche Soriano, spazio a Mattias Svanberg, pronto a dare continuità al gol segnato in Nazionale, cercando la prima segnatura in rossoblu. Campo anche per Sansone e Orsolini sugli esterni, panchina invece per Skov Olsen, pronto a subentrare.