Stadio – Tomiyasu con la Sampdoria vuole esserci, domani test

Takehiro Tomiyasu contro la Sampdoria vuole esserci, le possibilità di un suo rientro sono alte e domani verrà fatto un primo controllo sulle sue condizioni.

L’obiettivo è quello di recuperarlo, ma se il difensore giapponese dovesse sentire anche solo un fastidio non verranno corsi rischi e il suo rientro verrà rimandato. Un suo recupero è importante perché garantisce sicurezza, stabilità e anche un maggior numero di rotazioni data la sua duttilità. Infatti all’occorrenza può giocare come centrale, ma anche largo a sinistra e ciò permette a Mihajlovic di gestire il reparto al meglio. Tomiyasu sa essere prezioso anche in fase offensiva, spinge tanto ed è bravo di testa. Sa giocare con autorevolezza in entrambe le fasi, cosa che nessuno degli altri componenti del pacchetto arretrato possiede. Ieri ha fatto differenziato e lo staff rossoblù ha fiducia per averlo a disposizione domenica.

Fonte: Stadio