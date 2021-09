Stadio – Thetate nuova soluzione in difesa

Il reparto difensivo rossoblù traballa

La difesa del Bologna è in crisi come testimoniano i 19 gol subiti in 7 gare ufficiali da inizio stagione.

Soprattutto i 12 gol subiti nelle ultime tre partite riaccendono un campanello d’allarme che sembrava spento dopo le due partite senza subire gol con Atalanta e Verona. Potrebbe essere arrivato il momento di cambiare qualcosa e Arthur Theate si candida a una maglia da titolare in vista della prossima sfida con la Lazio. Il giovane difensore belga, acquistato in estate dall’Ostenda, cresce in fretta, come confermano le parole di Sinisa “Sembra qui da sei mesi”. L’esordio con gol nel disastroso 6-1 di San Siro con l’Inter e la buona prestazione di domenica scorsa a Empoli alzano le sue quotazioni per un posto dal primo minuto domenica all’ora di pranzo.