Stadio – Theate sicurezza del Bologna

Il difensore si è subito ambientato in città e in Serie A

È stato lo stesso Arthur a volere fortemente il Bologna. Venuto a conoscenza che l’Ostenda stava trattando la sua cessione con altri club, ha incontrato il direttore sportivo della sua ormai ex squadra e si è espresso con queste parole determinate: “È inutile che mi trattiate con altre società, perdereste solamente tempo. Sappiate che io voglio solo il Bologna e sono disposto a lasciare l’Ostenda soltanto per andare in quella squadra”. Un’ operazione che complessivamente, tra prestito e riscatto, costerà ai rossoblù quasi 6 milioni di euro. Mihajlovc da subito gli ha dato molto fiducia: Arhur la sta ripagando con ottime prestazioni (come dimostrano anche le 2 reti segnate in campionato), che gli sono valse anche la prima convocazione in nazionale maggiore. Sinisa lo considera un punto fermo nella sua nuova difesa a tre.