Stadio – Tesseramento completato per Dominguez, pronto all’esordio

Si avvicina la prima in rossoblu di Nicolas Dominguez. Completato infatti il tesseramento, il cui completamento dovrebbe arrivare in queste ore, l’argentino è ora pronto per essere schierato. Doveva arrivare già nei giorni scorsi ed essere disponibile contro la Fiorentina, ma la burocrazia ha rallentato il tutto. A Torino il ragazzo sarà in panchina a disposizione di Mihajlovic.

Il giovane sudamericano ha comprato casa in centro con la fidanzata e ha già iniziato a vivere l’ambiente rossoblu. I compagni di squadra hanno iniziato a tesserne le lodi, consapevoli anche che al ragazzo servirà del tempo per ambientarsi e abituarsi al calcio nostrano.

Buon gioco di palla, tecnica e tanta voglia di fare. Nicolas Dominguez può agire sia alle spalle delle punte, sia al fianco di Poli o Medel in mediana. Il ragazzo ha voglia di stupire e, scelte di Mihajlovic permettendo, già domenica potrà dimostrare il suo valore.