Stadio – Svolta in difesa con Soumaoro

Da quando Mihajlovic ha deciso di inserire Soumaoro nel secondo tempo di Juventus-Bologna, il centrale ex Lille non è più uscito dal campo. In poco più di un mese ha scalato le gerarchie, diventando un punto fermo della difesa rossoblù.

Contro il Verona è rimasto in panchina perché doveva ancora trovare la forma migliore, ma poi ha avuto modo di dimostrare di essere un rinforzo importante e nei suoi 335′ minuti giocati la media gol subiti si è abbassata da 1.72 a 1.14. Chiaramente è ancora poco il minutaggio per poter fare statistica, ma una piccola indicazione lo è. Il Bologna con lui in campo ci ha guadagnato in prestanza fisica e da quando veste rossoblù ha già vinto 10 duelli aerei.

Fonte: Stadio