Stadio – Svanberg più Medel a Reggio Emilia

Il Bologna sabato sera sarà impegnato alle 20.45 al Mapei Stadium contro il Sassuolo, Mihajlovic potrà contare sul rientro di Svanberg e forse anche a quello di Medel.

Rientro importante quello di Svanberg a centrocampo che contro il Parma aveva ricevuto la sua quinta ammonizione stagionale e saltato il Benevento per squalifica. Durante la scorsa settimana ha svolto un lavoro individuale per migliorare nella fase offensiva con Tanjga a fare da difensore passivo. Per la trasferta di sabato sera potrebbe recuperare anche Medel che mercoledì era riuscito a svolgere la parte atletica con il gruppo. Il cileno, a causa di un problema al polpaccio, non gioca dal 23 dicembre scorso e le sue presenze sono 8. La condizione fisica sarà tutta da ritrovare, ma Medel lavora per esserci.

Fonte: Stadio