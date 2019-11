Stadio – Svanberg e Kulusevski il derby degli amici-nemici

Fino a martedì erano compagni di squadra, domenica invece saranno avversari nel derby tra Bologna e Parma. Poteva essere anche la sfida di Cornelius e Santander, ex compagni al Copenhagen, ma entrambi sono out per infortunio. Sarà allora la sfida a distanza tra i due svedesi ad attirare le luci del palcoscenico: Mattias Svanberg e Dejan Kulusevski. Entrambi saranno perni fondamentali dei rispettivi reparti avanzati, con il bolognese più regista, mentre il parmense è un attaccante puro.

Il crociato è in piena rampa di lancio e sta convincendo a suon di prestazioni di alto livello. La continuità di rendimento del giocatore è impressionante per un classe 2000, tanto che il valore del cartellino, detenuto dall’Atalanta è già lievitato fino a toccare i 20 milioni di valore. Un continuità che invece sta cercando il rossoblu che dopo la prestazione super contro la Lazio non è riuscito a dare seguito a quella prestazione. Chissà se contro l’amico e connazionale riuscirà a ritrovare lo smalto perso.