Stadio – Svanberg al fianco di Ibra

Una settimana al fianco di Zlatan Ibrahimovic.

Mattias Svanberg è stato convocato dalla Svezia che è tornata ad essere quella di Ibra, dopo cinque anni dal suo addio alla nazionale. Affronterà le gare di qualificazione a Qatar 2022 contro Georgia e Kosovo, rispettivamente il 25 e il 28 marzo, poi l’amichevole contro l’Estonia il 31. Il centrocampista rossoblù partirà dopo il match contro il Crotone, ma non sarà l’unico. A lui si uniranno Skorupski, chiamato dalla Polonia, Antov, impegnato con la Bulgaria, e Skov Olsen, convocato dalla nazionale danese. Rimarranno a Casteldebole invece sia Medel che Dominguez, complici i rinvii delle gare imposte dalla federazione sudamericana per colpa della pandemia. Da oggi Mihajlovic inizierà le prove in vista dell’anticipo di sabato. Con la squadra quasi al completo, eccezion fatta per i lungodegenti Santander e Faragò, si va verso la conferma dell’undici vincente contro la Sampdoria.

Fonte-Stadio