Stadio – Stringere i denti per Sinisa

Con l’amichevole di Augusta è finita la prima parte di precampionato rossoblu. Il Bologna ha mostrato di potersela cavare anche senza il proprio tecnico. L’ambiente è positivo, ma Sinisa non c’è e la sua assenza si fa sentire.

I colloqui quotidiani con staff, preparatori e giocatori sono quotidiani e continui, ma lui è unico e niente riuscirà a sostituirlo. Nel frattempo i rossoblu hanno dimostrato di aver interiorizzato i concetti di gioco del tecnico. Ora starà solo a loro metterli in pratica volta per volta. Guai a rilassarsi, perché se è vero che contro Augsburg e Schalke 04, i felsinei hanno dimostrato tutte le loro abilità, aggredendo gli avversari e gli spazi con grinta, cinismo e senso tattico. È altrettanto vero che contro il Colonia, i rossoblu sono apparsi spenti, completamente fuori fase. Sta alla squadra non “tradire” Mihajlovic. Restare compatto in campo per punire gli avversari aggredendoli per tutti i novanta minuti, proprio come insegna il credo dell’allenatore serbo.