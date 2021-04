Stadio – Stasera il Torino: turnover per Mihajlovic?

Il Bologna questa sera ospiterà il Torino per la trentaduesima giornata con fischio d’inizio alle ore 20:45. Come contro lo Spezia sarà presente in tribuna Joey Saputo che potrebbe assistere a un Bologna diverso negli interpreti. Infatti,...

Come contro lo Spezia sarà presente in tribuna Joey Saputo che potrebbe assistere a un Bologna diverso negli interpreti. Infatti, secondo quando riportato da Stadio, Mihajlovic sta pensando di fare un po' di turnover per non far affaticare troppo alcuni dei suoi uomini. In difesa dovrebbero giocare Mbaye e Antov per permettere a De Silvestri e Danilo un turno di riposo. A centrocampo potrebbe rivedersi Poli, vittima di una stagione complicata, in coppia con Dominguez ma non è da escludere la coppia Schouten-Svanberg che potrebbe essere confermata. Infine in attacco va verso la panchina Palacio con Sansone pronto a prendere il suo posto, Orsolini è in vantaggio su Skov Olsen e Barrow agirà da punta centrale.