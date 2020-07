Rischio stagione finita per Tomiyasu

Il Bologna perde anche Takehiro Tomiyasu. Non c’è ancora la certezza del 100%, si attende l’esito degli esami, ma probabilmente lo stop non consentirà un rientro in tempo per le ultime tre giornate. Si ipotizza infatti uno stiramento del flessore della coscia destra che lo terrebbe out per 3 settimane, troppe per poterlo rivedere contro Lecce, Fiorentina o Torino.

Il terzino rossoblu quasi sicuramente seguirà il destino di Jerdy Schouten e Mattia Bani, entrambi out per il resto della stagione. Quello di Tomiyasu è l’ottavo infortunio rossoblu dalla ripresa del campionato. I primi due a salire sui lettini dei fisioterapisti sono stati Santander e Skov Olsen, seguiti da Poli, Mbaye e Medel, prima di questi tre infortuni che costringeranno Mihajlovic a fare a meno fino a fine stagione di tre dei suoi ragazzi.