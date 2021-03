Stadio – Soumaoro verrà riscattato

Il Bologna ha deciso che a giugno riscatterà Adama Soumaoro per 3 milioni di euro, una cifra relativamente bassa per quelle che sono le potenzialità fisiche e tecniche da lui evidenziate.

Questa sera al fianco del difensore francese giocherà Valentin Antov, una coppia inedita ma che potrebbe diventare quella del futuro e tanto dipenderà dal loro rendimento. Di Soumaoro ha sorpreso la rapidità con la quale si è calato in fretta nel nostro campionato e la sua personalità che ha mostrato fin da subito. Adama non ha solo la fisicità come punto di forza, ma è molto bravo anche nel leggere bene le varie situazioni di gioco ed è consapevole di quali siano i suoi pregi e quali i suoi difetti. Chiaramente sarebbe sbagliato tirare delle conclusioni oggi, ma ciò che è certo è che Soumaoro ha tutte le carte in regola per diventare un giocatore importante per il futuro del Bologna.

Fonte: Stadio