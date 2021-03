Stadio – Soumaoro, umiltà e forza. E il Bologna si innamora

Dopo il rigore causato e un primo tempo nettamente al di sotto delle prestazioni offerte fin qui in maglia rossoblù, Adama Soumaoro ha fatto mea culpa. Un cenno ai compagni nello spogliatoio, un rammarico evidenziato da qualche parola detta con gentilezza.

Nella ripresa, poi, la rivincita. Con il gol, ma anche con quell’autorevolezza che aveva incantato tutti. Per la prima volta dal suo arrivo, l’ex Lille è stato a due volti: avventato e in difficoltà nel primo tempo, perfetto nel secondo, trovando anche il suo primo gol in maglia rossoblù che ha permesso alla squadra di iniziare la rimonta. La partita di Crotone è la prova tangibile della forza di Soumaoro: uno che non si lascia abbattere dalle difficoltà ma cerca sempre di reagire. Anche per questo la società ha già deciso: lo riscatterà a fine stagione, pagando al Lille circa 3 milioni di euro. Il Bologna gli sottoporrà un triennale, e Adama dirà sì. Con Danilo non più giovane(il brasiliano vorrebbe restare un altro anno, si valuta), la riconferma del francese è fondamentale per la costruzione della squadra della prossima stagione. Mihajlovic lo sa, e per questo vuole blindarlo al più presto.

Fonte-Stadio