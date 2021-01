Bologna – Soumaoro, Svanberg e De Silvestri col Verona

Non solo Svanberg, al rientro dalla squalifica, e Soumaoro, allenatosi regolarmente con i compagni.

Nella prima settimana completa di allenamenti del 2021, Sinisa Mihajlovic conta di recuperare sia De Silvestri che Sansone. Resta qualche possibilità anche per il rientro di Medel, anche se il cileno è il più indietro dei tre e Sinisa non vuole rischiare una possibile ricaduta. Discorso simile per Skorupski, che dovrebbe terminare a breve la guarigione, ma verrà valutato dal mister e dal suo staff ogni giorno. Capitolo diffidati: il Bologna deve stare attento, siccome al prossimo giallo preso i vari Svanberg, Schouten, Danilo e Tomiyasu salteranno la gara successiva e, in un momento delicato come questo, con Juventus e Milan alle porte, sarebbe un bel guaio.

Fonte-Stadio