Stadio – Soumaoro proverà a fermare Vlahovic

Il francese è diventato un giocatore essenziale, una sola panchina e poi 14 su 15 da titolare. Ma domenica avrà contro l'attaccante viola che va a segno da 5 giornate consecutive

Su 15 partite in totali, 14 le ha giocate da titolare: mentre le sue prestazioni contro le medio-piccole sono più che convincenti, con le grandi il francese fatica, in particolare quando si è trovato ad affrontare gente come Lukaku e Dzeko. Domenica al Dall'Ara arriverà la Fiorentina, che in attacco schiererà Dusan Vlahovic, il centravanti del momento che in Europa cercano tutti. Un test importante per il centrale rossoblù, dato che il serbo ha segnato 17 gol in 32 giornate, ed è andato a segno nelle ultime cinque partite. Mihajlovic voleva un difensore come Soumaoro, che desse certezze al reparto arretrato. E il riscatto per poco più di 2 milioni dal Lille è ormai scontato.