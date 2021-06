Stadio – Soumaoro, la conferma è certa. Lyanco resta sempre un obiettivo

Per il francese manca solamente l'ufficialità dell'accordo con il Lille. Trattativa aperta per il brasiliano

Gli emiliani hanno deciso di pagare il riscatto di 2 milioni di euro al Lille e trasformare il difensore francese in un punto fermo del Bologna che verrà. Partito Danilo, in difesa rimane in pole Lyanco per sostituirlo, ma la trattativa è difficile e fatta di continue accelerate e frenate. Saluterà con ogni probabilità anche Tomiyasu, destinazione Atalanta, con il Bfc che perderà due dei quattro difensori titolari. Con le valigie in mano anche Medel, che potrebbe essere rimpiazzato da uno tra Rugani, Nkoulou, Bonifazi, Benatia e Theate, 21enne dell'Oostende. In questa incertezza generale, Soumaoro è rimasta dunque una delle poche certezze nel reparto arretrato.