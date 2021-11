Stadio – Soumaoro il padrone della difesa

Inizio di campionato in ombra poi la svolta contro la Lazio

Adama Soumaoro è arrivato a Bologna nel mercato invernale della scorsa stagione ed è stato riscattato in estate dal Lille per due milioni di euro.

Quando arrivò a Bologna nessuno era pronto a scommettere su di lui ma in poche partite ha dimostrato le sue qualità e ha conquistato i tifosi rossoblù. Quest’anno il suo campionato non era cominciata nel migliore dei modi: Mihajlovic infatti gli preferiva Bonifazi, ma dopo 5 panchine consecutive l’allenatore rossoblù decise di schierarlo titolare nella sfida interna contro la Lazio. Adama si è fatto trovare pronto disputando un’ottima prestazione. Da quel giorno è diventato un titolare inamovibile e in questo momento il tecnico serbo lo considera uno dei pilastri della difesa insieme a Theate e Medel.