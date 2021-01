Stadio – Soumaoro già nelle idee di Mihajlovic

Adama Soumaoro ha esordito con la maglia rossoblù domenica nel match contro la Juventus.

Il difensore ex Lille è subentrato all’inizio del secondo tempo e questo vuol dire che Mihajlovic confida in lui e da qui in avanti diventerà un valore aggiunto per la retroguardia rossoblù. Chiaramente è ancora presto per dare un giudizio sul calciatore, ma l’impatto contro i bianconeri è stato positivo e valido. Soumaoro è arrivato qui con l’idea di restare e così pensa anche il Bologna, quindi Adama dovrà dimostrare di meritarsi il riscatto in questi mesi che ci separano dalla fine del campionato. I rossoblù, alla fine del girone d’andata, sono la quarta peggior difesa con 33 gol subiti e Soumaoro e compagni dovranno sicuramente migliorare questo dato nella seconda parte di stagione.

Fonte: Stadio