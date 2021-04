Stadio – Soriano super controllato e in semi isolamento

Soriano sarà controllato tutti i giorni fino a domenica

Roberto Soriano , dopo il focolaio in Nazionale, viene sottoposto a tampone tutti i giorni e continua a vivere la vita di Casteldebole in semi isolamento.

Il trequartista rossoblù ha uno spogliatoio solo per sé e i contatti con i compagni restano limitati fino al tempo dell'allenamento. Soriano arriva al centro tecnico con un auto in solitaria e dal parcheggio al suo spogliatoio personale si indossa la mascherina poi si cambia per iniziare l'allenamento. Al termine della seduta, stesso iter: mascherina, doccia isolata e ritorno a casa. Questo è il programma che manterrà verosimilmente per tutta la settimana. Ieri il gruppo si è sottoposto al tampone molecolare e oggi arriveranno gli esiti, ma Soriano farà anche un tampone rapido. Fino a domenica verrà controllato con il test tutti i giorni.