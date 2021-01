Soriano: “Stiamo facendo un esame di coscienza, dobbiamo dare di più”

Intervistato da Stadio, Roberto Soriano ha parlato a tutto tondo del momento in casa Bologna. Tanti i temi toccati, da Sinisa Mihajlovic alle difficoltà di questo campionato, fino agli obiettivi reali di questa squadra. Ecco le sue parole:

“Quando le cose non vanno bene ognuno deve farsi un esame di coscienza, guardarsi dentro e chiedersi come mai. Se tutti lo fanno, possiamo fare di più durante la partita. Anche se ci sono tanti giovani, questa è una squadra seria, fatta di persone. Non è vero che abbiamo perso grinta, noi stiamo dando tutto, non è la voglia che sta mancando. Per come sono andate le cose dall’inizio a oggi qualche punto in più l’avremmo meritato. Ci manca qualche punto, ma in questo momento ognuno di noi deve dare qualcosa in più, anche l’uno per cento di quello che ha dentro. Serve fiducia”.