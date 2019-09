Stadio – Soriano il nuovo leader in campo

Quando Soriano è arrivato a Bologna, c’era ancora Inzaghi, eppure son bastati pochi istanti perché Sinisa ne facesse il perno centrale del proprio gioco. Il tecnico serbo ha preteso il suo riscatto e ora gli ha affidato le chiavi dell’attacco rossoblu. Mihajlovic lo conosceva già dai tempi di Genova, sponda Sampdoria. Un rapporto altalenante che ha però permesso la crescita del trequartista italiano. Ora tra le fila emiliane, Soriano è l’uomo che arriva da dietro e perfora la difesa avversaria.

Una cosa che sta riuscendo bene all’ex Villareal, visti fino a qui i risultati. Per lui infatti un gol da 3 punti e ben 2 rigori procurati in appena 5 partite. Il doppio ruolo che l’allenatore serbo chiede a Soriano, calza particolarmente bene al trequartista rossoblu. Mezzala in fase di non possesso e trequartista d’inserimento in attacco. Ruolo che però all’evenienza può cambiare, vedi lo spostamento in mediana contro Brescia e Roma nei rispettivi secondi tempi. Qualità mista a quantità e tempi di inserimento spesso letali per le difese avversarie.