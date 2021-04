Stadio – Soriano cerca il primo gol all’Olimpico

Con un altro gol arriverebbe a quota 10

Il trequartista rossoblù sta vivendo una settimana complicata e in clausura per via del focolaio che ha colpito diversi componenti del gruppo squadra della Nazionale. Soriano ha uno spogliatoio personale e l'unico momento che trascorre con i compagni è durante l'allenamento. Da lunedì potrà tornare alla normalità e a condividere lo stesso spogliatoio dei suoi compagni. Prima però c'è la Roma con la voglia di riscattare la débâcle dell'andata (1-5) e la sconfitta nel turno precedente contro l'Inter (0-1). Il sogno è di bissare il successo dello scorso anno quando i rossoblù vinsero per 2-3 con la doppietta di Barrow e la rete di Orsolini. Questa volta vuole metterci la firma anche il 21 rossoblù per arrivare in doppia cifra e trovare il primo gol all'Olimpico in carriera.