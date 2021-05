Stadio – Soriano, Barak e i gol nel destino dei numeri 10

Nel Bologna e nel Verona sono in testa per gol fatti. Interpretano il ruolo in modo moderno e fanno tutto

Redazione TuttoBolognaWeb

Di professione non fanno gli attaccanti, ma Roberto Soriano e Antonin Barak sono i capocannonieri di Bologna e Verona, rispettivamente con 9 e 7 gol.

Il trequartista rossoblù è alla caccia della doppia cifra e di migliorare il suo record di gol in una singola stagione, mentre il ceco ha segnato un gol ogni sei dell'Hellas. Nonostante ultimamente entrambi fatichino a trovare la rete, sono due giocatori imprescindibili per i loro allenatori, sia per la qualità che per la quantità che riescono a offrire. Ultimamente, Soriano è stato arretrato a mediano da Sinisa Mihajlovic, allontanandolo dalla porta. Ma nessuno meglio del tecnico serbo conosce l'ex Villareal. Percorso opposto per Barak, che da centrocampista è stato spostato più avanti da Ivan Juric, ed è dietro le punte che l'ex Udinese è esploso. Ora i due cercheranno di migliorare il loro bottino personale.

Fonte-Stadio