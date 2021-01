Stadio – Slitta l’arrivo di Faragò

L’arrivo di Faragò al Bologna è slittato tra oggi e domani, mentre Calabresi ha già sostenuto ieri le visite mediche. L’operazione in prestito con diritto di riscatto sembra comunque già definita in tutto e per tutto.

Questa trattativa accontenta tutte e quattro le parti in causa, i giocatori non venivano impiegati dai rispettivi allenatori, Di Francesco voleva un terzino più bloccato e che può occupare anche il ruolo di difensore centrale e Mihajlovic necessitava un esterno destro che all’occorrenza possa essere impiegato anche come quinto di centrocampo. Faragò, 27 anni, è un calciatore duttile che vanta 99 presenze e 4 gol con il Cagliari e che il Bologna seguiva già prima del suo approdo in Sardegna nel 2017.

Fonte: Stadio